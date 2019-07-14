Средняя заработная плата в Украине превысила 9 тыс. грн - ПФУ (инфографика)

В Пенсионном фонде Украины утвердили показатель средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы и которая согласно Закону Украины “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании” учитывается для исчисления пенсии.

Об этом сообщила пресс-служба фонда на странице в Facebook.

Как отмечается, средняя заработная плата в мае 2019 года* составляла 9081 гривну 68 коп.

По данным Госстата, в мае по сравнению с предыдущим месяцем средний размер зарплаты снизился на 0,3%. Однако по сравнению с маем 2018 года показатель вырос на 17%.

Справка Finance.ua