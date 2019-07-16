Цены на помидоры в Украине установили исторический антирекорд

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На этой неделе цены на украинские помидоры установили новый исторический антирекорд за все годы независимости. После последней волны подорожания, цены на красные тепличные томаты достигли показателей 24-30 грн/кг, а розовые и желтые сорта томатов на оптовых рынках Украины предлагаются сегодня по 38-40 грн/кг.
Об этом сообщают эксперты “Инфо-Шувар”.
На юге Украины фермеры уже начали собирать грунтовой томат, первый урожай производители предлагают по 15-17 грн/кг, и такой уровень цен тоже является беспрецедентно высоким. Для сравнения, год назад тепличный и грунтовой томат предлагались минимум в 2,5-3 раза дешевле.
“Рост цен до невиданных показателей в этом сезоне объясняется рядом факторов. Во-первых, урожай помидоров страдает из-за погодных катаклизмов. Хозяйства Закарпатья потеряли часть урожая из-за массового подтопления теплиц. На юге сезон сбора грунтового томата задерживается, а постоянные перепады погоды способствуют распространению болезней и, соответственно, негативно влияют на урожайность. К тому же уже второй год подряд мы наблюдаем сокращение площадей под грунтовым томатом, что является следствием уменьшения спроса со стороны перерабатывающей отрасли. Спрос на грунтовой томат у населения тоже снижается, украинцы меньше консервируют и больше стали есть свежих салатов”, — объясняет Татьяна Гетьман, руководитель аналитического департамента “Инфо-Шувар”.
За данными компании, последние 2 года на рынке Украины цены на томат в июле снижались, минимальных показателей они обычно достигали в первой половине августа — сезон активной заготовки.
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