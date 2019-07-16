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Цены на помидоры в Украине установили исторический антирекорд

Цены на помидоры в Украине установили исторический антирекорд

На этой неделе цены на украинские помидоры установили новый исторический антирекорд за все годы независимости. После последней волны подорожания, цены на красные тепличные томаты достигли показателей 24-30 грн/кг, а розовые и желтые сорта томатов на оптовых рынках Украины предлагаются сегодня по 38-40 грн/кг.

Об этом сообщают эксперты “Инфо-Шувар”.

На юге Украины фермеры уже начали собирать грунтовой томат, первый урожай производители предлагают по 15-17 грн/кг, и такой уровень цен тоже является беспрецедентно высоким. Для сравнения, год назад тепличный и грунтовой томат предлагались минимум в 2,5-3 раза дешевле.

“Рост цен до невиданных показателей в этом сезоне объясняется рядом факторов. Во-первых, урожай помидоров страдает из-за погодных катаклизмов. Хозяйства Закарпатья потеряли часть урожая из-за массового подтопления теплиц. На юге сезон сбора грунтового томата задерживается, а постоянные перепады погоды способствуют распространению болезней и, соответственно, негативно влияют на урожайность. К тому же уже второй год подряд мы наблюдаем сокращение площадей под грунтовым томатом, что является следствием уменьшения спроса со стороны перерабатывающей отрасли. Спрос на грунтовой томат у населения тоже снижается, украинцы меньше консервируют и больше стали есть свежих салатов”, — объясняет Татьяна Гетьман, руководитель аналитического департамента “Инфо-Шувар”.

За данными компании, последние 2 года на рынке Украины цены на томат в июле снижались, минимальных показателей они обычно достигали в первой половине августа — сезон активной заготовки.

По материалам Дело
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