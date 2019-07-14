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В Украине заработали новые правила производства молока

В Украине заработали новые правила производства молока

15 июля 2019 года вступил в силу приказ Министерства аграрной политики и продовольствия Украины “Об утверждении Требований к безопасности и качеству молока и молочных продуктов”.

Как сообщает пресс-служба Кабинета Министров, согласно этому приказу, в Украине вводятся новые требования к безопасности и качеству молока и молочных продуктов, которые будут стимулировать повышение объема производства молока.

В частности, документ вводит надлежащую практику производства, переработки и введение в оборот молока и молочных продуктов, устанавливает критерии к сырому молоку, обуславливающие его пригодность для потребления человеком.

Требования касаются всех операторов рынка молока и молочных продуктов независимо от формы собственности и подчинения, деятельность которых связана с производством, переработкой и введением в оборот указанной продукции. При этом, правила не распространяются на первичное производство молока и молозива, предназначенных для собственного потребления.

Предполагается, что новые правила будут стимулировать повышение объема производства молока сорта “Экстра”. Кроме этого, обновление требований в этой сфере позволит привести национальное законодательство в соответствие с требованиями ЕС по ветеринарно-санитарным правилам производства и оборота молока, определение показателей безопасности.

Эти требования также обязуют переработчиков следить за показателями качества и безопасности, ввести принципы рискоориентированных подходов при формировании периодичности отбора образцов. В то же время, ответственность возлагается на участника рынка, оставляя за компетентным органом инструмент контроля добросовестности оператора рынка.

Переходный период для адаптации к новым правилам для операторов рынка, ориентированных на внутренний рынок, установлен до 2022 года.

По материалам Дело
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