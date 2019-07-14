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Как посчитать размер пособия по беременности и родам

Как посчитать размер пособия по беременности и родам

С начала года среднедневной размер пособия по беременности и родам повысился на 24,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда социального страхования Украины.

Указанное пособие предоставляется Фондом социального страхования Украины трудоустроенным женщинам в размере 100% среднего дохода за весь период пребывания в отпуске по беременности и родам.

В целом на протяжении января-июня этого года Фонд профинансировал 1,76 млрд гривен помощи по беременности и родам.

Как посчитать размер пособия по беременности и родам:

  • Для расчета размера пособия необходимо умножить размер среднедневной заработной платы на количество дней фактического преббывания в отпуске.
  • Продолжительность страхового стажа при этом не учитывается.
  • Лицам, которые в течение 12 месяцев перед наступлением страхового случая имеют стаж менее 6 месяцев, размер пособия рассчитывается исходя из начисленной заработной платы, с которой уплачиваются страховые взносы, но не более размера пособия, начисленного с двукратного размера минимальной заработной платы.

Сколько длится отпуск:

  • Обычно продолжительность такого отпуска составляет 126 календарных дней: 70 дней до предполагаемого дня родов и 56 дней после родов.
  • Дополнительно к основному может выдаваться листок нетрудоспособности продолжительностью 14 календарных дней, который также подлежит оплате за счет средств Фонда.
  • Женщинам, отнесенным к 1-3 категориям лиц, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, листок нетрудоспособности выдается с 27 недель беременности сроком 180 календарных дней.
По материалам Finance.UA
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