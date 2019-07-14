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С начала года среднедневной размер пособия по беременности и родам повысился на 24,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Об этом сообщает пресс-служба Фонда социального страхования Украины.
Указанное пособие предоставляется Фондом социального страхования Украины трудоустроенным женщинам в размере 100% среднего дохода за весь период пребывания в отпуске по беременности и родам.
В целом на протяжении января-июня этого года Фонд профинансировал 1,76 млрд гривен помощи по беременности и родам.
Как посчитать размер пособия по беременности и родам:
Сколько длится отпуск:
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