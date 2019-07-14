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КСУ признал конституционным закон об образовании

КСУ признал конституционным закон об образовании

Конституционный суд Украины признал конституционным закон “Об образовании”. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра науки и образования Лилия Гриневич в Facebook.

По ее словам, источники надежные и им можно доверять.

“Языковая статья закона Украины “Об образовании” признана конституционной! Надежные источники, которым можно доверять”, – написала министр.

Отметим, 14 февраля правительство одобрило законопроект, который должен внести изменения в переходные положения закона “Об образовании” и продолжить переходный период для имплементации языковой статьи с 2020 до 2023 года. На следующий день, 15 февраля, Кабмин зарегистрировал в парламенте проект закона о внесении изменений в пункт из раздела XII “Заключительные и переходные положения” закона об образовании по уточнению некоторых положений.

После принятия закона “Об образовании” между Украиной и Венгрией разгорелся скандал. Глава МИД Венгрии Сиярто заявлял, что Украина должна отложить введение закона об образовании до 2023 года. Он также отмечал, что Венгрия нуждается в юридической гарантии выполнения своих требований, поскольку “несмотря на устные обещания, постоянно происходит обратное”.

По материалам РБК-Украина
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