СБУ и ФБР разоблачили хакерский хостинг во главе с украинцем

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Служба безопасности совместно с Федеральным бюро расследований и тайной службой США блокировали деятельность мощной хакерской группировки, которую возглавлял украинец Михаил Рытиков.
Об этом на брифинге 16 июля заявил временно исполняющий обязанности главы СБУ Иван Баканов.
Хакеры работали в Dark Net – скрытой части интернета, где возможно анонимно приобрести оружие, наркотики и тому подобное.
Правоохранители сообщили, что группировка насчитывает около 10 основных участников и десятки посредников в ряде стран мира, а также тысячи клиентов.
“Они обеспокоены тем, что в руках спецслужб оказались сотни терабайт данных, которые могут стать доказательствами в сотнях уголовных дел во всем мире. По нашим оценкам, речь может идти о 40% русскоязычного сегмента Dark Net”, – подчеркнул Баканов.
По словам временно исполняющего обязанности начальника департамента кибербезопасности Украины Николая Кулешова, дело в Украине было зарегистрировано в начале 2019 года.
Оборудование Рытикова периодически находили украинские, российские, американские правоохранители, изымали его, временно прекращали деятельность, но хакерская группа вскоре продолжала действовать. В СБУ считают, что хостинг использовался среди прочего спецслужбами России для атаки объектов критической инфраструктуры Украины.
“11 июля было проведено 29 обысков по месту пребывания Рытикова и его сообщников. В ходе обысков было изъято 146 серверов”, – сказал Кулешов.
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