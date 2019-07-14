Contragent от Лига:закон находит связи между компаниями и бенефициарами в несколько кликов

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ЛИГА:ЗАКОН обновила облачный сервис проверки бизнес-партнеров CONTRAGENT. Пользователи в несколько кликов со стопроцентной точностью могут установить связи между компаниями и бенефициарами. Скорость обработки запросов в системе увеличилась в разы, реализовано полномасштабный мобайл клиент, который дает возможность работать со смартфонов и планшетов так же полноценно и быстро, как со стационарных компьютеров. Даже аналитический инструмент «Связи» функционирует четко и оперативно и в удобном пользовательском интерфейсе.
В основе онлайн-сервиса – трендовый machine learning. За считанные минуты искусственный интеллект анализирует досье более 6 млн. компаний и ФЛП. С CONTRAGENT можно мгновенно сделать экспресс-оценку деятельности существующих и потенциальных партнеров на факторы риска и принять решение о том, стоит ли с ними сотрудничать. Это musthave для безопасного бизнеса.
Project-менеджер направления «Сервисы анализа и мониторинга» Андрей Кравченко говорит:
«Мы дополняем CONTRAGENT новыми данными и аналитикой для нашей основной аудитории и охватываем ее новые сегменты, предлагая то, в чем они нуждаются и раньше не имели. Данные оперативно интегрируются в информационные системы компаний.»
Ключевые преимущества новой версии CONTRAGENT:
· быстрый поиск и построение точных связей между компаниями, учредителями, совместными руководителями, адресами и контактами,
· актуальные досье и исторические справки о каждой украинской компании,
· максимально подробная информация о ФЛП,
· мобильность и доступность в режиме 24/7,
· удобный и функциональный интерфейс мобильной версии.
С CONTRAGENT легко самостоятельно проверить данные о контрагентах в Едином государственном реестре, открытые исполнительные производства, период существования компании / регистрации ФЛП, частоту смены руководства, владельцев, бенефициаров, наложены санкции. В помощь – круглосуточная онлайн-поддержка.
Система предоставляет информацию исключительно из официальных и открытых источников: Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, Базы объявлений по тематике банкротства, опубликованных на сайте Высшего хозяйственного суда Украины, Единого государственного реестра судебных решений, Плана государственных проверок предприятий, Информации о субъектах хозяйствования, имеющих налоговый долг.
Благодаря machine learning CONTRAGENT оперативно обрабатывает данные и предлагает их в удобном формате с графическим отражением связей. Это экономит время и ресурсы бизнеса любого масштаба и позволяет оценить риски сотрудничества. Одновременно можно мониторить 1500 бизнес-партнеров.
Воспользоваться преимуществами системы CONTRAGENT можно здесь.
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