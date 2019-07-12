Более 2 тысяч работников Amazon бастуют из-за зарплаты

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Более 2000 работников семи немецких центров Amazon минимум два дня будут бастовать из-за зарплаты.
Об этом сообщил профсоюз Verdi в понедельник.
Выступления под девизом “Хватит скидок на наши доходы” начались в ночь на 15 июля и совпали с “прайм-днем” на Amazon, когда американский гигант розничной торговли онлайн предлагает своим “прайм-клиентам” скидки.
Amazon столкнулся с длительной борьбой с профсоюзами в Германии за лучшую оплату труда и условия работников службы логистики, которые начали частые забастовки с 2013 года.
Verdi заявила, что забастовки начались в центрах в Верне, Райнберге, Лейпциге, Грабене, Кобленце, а также в двух отделениях в Бад-Херсфельде.
Amazon отмечает, что участие работников в забастовке ограничено и не влияет на обеспечение клиентов.
“Компания должна наконец признать коллективные договоры заработной платы для секторов розничной торговли и почтовых заказов”, – сказал представитель Verdi.
Verdi также потребовала, чтобы коллективные соглашения были обязательными для розничного сектора Германии.
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