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Более 2 тысяч работников Amazon бастуют из-за зарплаты

Более 2 тысяч работников Amazon бастуют из-за зарплаты

Более 2000 работников семи немецких центров Amazon минимум два дня будут бастовать из-за зарплаты.

Об этом сообщил профсоюз Verdi в понедельник.

Выступления под девизом “Хватит скидок на наши доходы” начались в ночь на 15 июля и совпали с “прайм-днем” на Amazon, когда американский гигант розничной торговли онлайн предлагает своим “прайм-клиентам” скидки.

Amazon столкнулся с длительной борьбой с профсоюзами в Германии за лучшую оплату труда и условия работников службы логистики, которые начали частые забастовки с 2013 года.

Verdi заявила, что забастовки начались в центрах в Верне, Райнберге, Лейпциге, Грабене, Кобленце, а также в двух отделениях в Бад-Херсфельде.

Amazon отмечает, что участие работников в забастовке ограничено и не влияет на обеспечение клиентов.

“Компания должна наконец признать коллективные договоры заработной платы для секторов розничной торговли и почтовых заказов”, – сказал представитель Verdi.

Verdi также потребовала, чтобы коллективные соглашения были обязательными для розничного сектора Германии.

Справка Finance.ua:

  • Amazon располагает 12 складами в Германии. В воскресенье компания заявила, что планирует открыть новый склад в Германии в этом году и создаст более 2800 рабочих мест с постоянными контрактами.
  • Ранее в компании заверили, что работники поначалу получают от 10,78 евро в час, а через два года зарплата составляет в среднем 2397 евро в месяц. Такие показатели, по мнению работодателя, являются конкурентными на немецком рынке труда.
По материалам Економічна Правда
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