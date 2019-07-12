0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 99 0

Рост в Украине очень сдержанный и неустойчивый - представитель ВБ

Рост в Украине очень сдержанный и неустойчивый - представитель ВБ

Государственные инвестиции сегодня ограничиваются преимущественно высокими расходами потребления: выплатами процентов по долгу и социальными расходами.

Об этом рассказала Анастасия Головач, экономист Представительства Всемирного банка в Украине.

По ее словам, нынешний рост является очень сдержанным, и его природа непостоянна. В 2016-2017 годах очень большой вклад в ВВП был сделано за счет хорошего урожая, а это очень изменчивый и сложно прогнозируемый фактор, потому что каждый год рекордных урожаев может и не быть. Другие секторы, которые делают большой вклад в рост нашего ВВП, — это секторы, ориентированные на внутреннее потребление, что тоже не является лучшими вариантами.

“По сути средства, которые могли бы инвестироваться, мы проедаем. Позволить себе наращивать дефицит бюджета Украина не может, учитывая высокие выплаты по государственному долгу. Поэтому мы должны прилагать усилия, чтобы стабилизировать его на уровне 2-2,5% от ВВП. Более того, мы должны уменьшать нашу долговую нагрузку, а это возможно лишь при условии жесткого контроля над дефицитом бюджета”, — отметила представитель ВБ.

Головач указала на то, что в 2017-м МЗП фактически удвоили, а в 2018-м увеличили еще на 30%. Заработная плата в госсекторе как процент от ВВП возросла с 9,6% в 2016 году до 11% — в 2018-м (это с учетом зарплат в секторе высшего образования). Если сравнивать с сопоставимыми европейскими странами, то и 9,6% — это много, а 11% — это очень много.

По материалам Зеркало Недели
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок Казна и Политика
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.