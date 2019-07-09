Шрифт на банкноте 1000 гривен является исключительно авторским - Нацбанк

В Национальном банке Украины проверили информацию о том, что на новой банкноте 1000 гривен якобы использован нелицензионный шрифт, и обнаружили, что такая информация не соответствует действительности.

Об этом говорится в пресс-релизе Нацбанка.

В частности, по данным Национального банка художники и графики, создававшие дизайн новых банкнот, использовали исключительно авторские изображения и шрифты.

«Художники, которые работают над их дизайном, не используют готовые рисунки или шрифты – они собственноручно создают векторные графические элементы дизайна, в том числе и буквенную надпись номинала банкноты. Использование авторских произведений вместо готовых продуктов предусмотрено для обеспечения высокого уровня защищенности банкнот, поскольку подделать авторское изображение сложнее, чем скопировать готовое», – сообщили в Нацбанке.

В то же время в НБУ отмечают, что определенное совпадение в форме шрифта все же могло быть, так как перед тем, как создавать собственный шрифт, графики «изучали графическую информацию из открытых источников».

«Подчеркиваем: ни один из элементов на банкнотах не является копией готовых продуктов. В частности, и при создании буквенной надписи «Одна тисяча гривень» на соответствующей банкноте было создано авторское графическое изображение на основе творческого использования публично доступных элементов», – отмечают в Нацбанке. В частности, там приводят перечень изданий 1960-1986 годов, которые использовали графики банкнот при создании шрифта.

Справка Finance.ua:

Украинский дизайнер Богдан Гдаль заметил на новой банкноте 1000 гривен нелицензированный шрифт, использование которого является нарушением авторских прав. В Нацбанке пообещали проверить использование шрифтов на новых банкнотах.