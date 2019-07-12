"Укрзализныця" планирует ввести страхование грузов от хищения

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АО “Укрзализныця” планирует создать дополнительные механизмы для защиты грузов от хищений и оперативного возмещения потерь.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
“В Европейской бизнес ассоциации представили совместно с компанией Colonnade концепцию страхования грузов”, – рассказал директор по развитию бизнеса “Укрзализныци” Андрей Рязанцев.
По его словам, предложения УЗ направлены на повышение клиентоориентированности компании и улучшение бизнеса всех участников рынка.
“Одна из страховых компаний предложила концепцию страхования грузов. Укрзализныця открыта к дискуссиям, предложениям и замечаниям по этому вопросу.
Следующим этапом, после получения предложений и консолидированной позиции ЕВА, начнем совместный сбор статистических данных и формирование стоимости предлагаемого продукта”, – добавил он.
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