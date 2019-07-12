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"Укрзализныця" планирует ввести страхование грузов от хищения

"Укрзализныця" планирует ввести страхование грузов от хищения

АО “Укрзализныця” планирует создать дополнительные механизмы для защиты грузов от хищений и оперативного возмещения потерь.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

“В Европейской бизнес ассоциации представили совместно с компанией Colonnade концепцию страхования грузов”, – рассказал директор по развитию бизнеса “Укрзализныци” Андрей Рязанцев.

По его словам, предложения УЗ направлены на повышение клиентоориентированности компании и улучшение бизнеса всех участников рынка.

“Одна из страховых компаний предложила концепцию страхования грузов. Укрзализныця открыта к дискуссиям, предложениям и замечаниям по этому вопросу.

Следующим этапом, после получения предложений и консолидированной позиции ЕВА, начнем совместный сбор статистических данных и формирование стоимости предлагаемого продукта”, – добавил он.

По материалам Економічна Правда
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