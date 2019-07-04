Укргазбанк признали лучшим из устойчивого финансирования Новой Европы

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Государственный «Укргазбанк» стал первым украинским банком, получившим награду европейского финансового издания «Euromoney». В частности, банк победил в авторитетном рейтинге «Award for excellence 2019» в номинации «Лучший банк по устойчивому финансированию в Центральной и Восточной Европе в 2019 году». Об этом говорится на сайте издания.
Церемония награждения состоялась 10 июля в Лондоне, где присутствовал председатель правления банка Кирилл Шевченко. Так, эксперты рейтинга отметили стратегическую ориентацию банка на «зеленое» финансирование и признали его лидером в поддержке экологически чистых проектов в Украине. Как известно, в 2018 году «Укргазбанк» успешно реализовал половину всех проектов по возобновляемой энергетике в Украине. Сейчас такие проекты в банковском портфеле составляют более 30% кредитов. Благодаря реализованным банком «зеленым» проектам удалось сократить 1,2 млн тонн выбросов парниковых газов в год, а это эквивалентно изъятию из украинских дорог более полумиллиона автомобилей.
«Euromoney» – это известное европейское финансовое издание. Только за последний год в нем были опубликованы интервью с почти сотней руководителей банков и министров финансов со всего мира. Поэтому награда «Euromoney» – авторитетная награда в банковской сфере, получить которую стремятся более полутора тысяч банков по всему миру.
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