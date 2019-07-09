Расходы госбюджета на суды с Коломойским по "Укрнафте" достигли $24 миллионов

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Министерство юстиции Украины 3 июля заключило соглашение с британской юридической фирмой Latham & Watkins (London) Llp о предоставлении юридических услуг на $4,82 млн.
Об этом свидетельствуют данные в системе “Прозорро”.
Согласно условиям договора, в этом году фирма будет представлять Украину в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма (Швеция) по делу №SCC V 2015/092 по искам миноритарных акционеров ПАО “Укрнафта” – кипрских компаний Littop Enterprises Limited, Bridgemont Ventures Limited и Bordo Management Limited, связанных с группой “Приват” Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и партнеров.
Сумма исковых требований составляет около $5 млрд. Первый раунд устных слушаний состоялся этого апреля, а второй назначен на октябрь. Окончательное решение будет вынесено не ранее 2020 года.
С 2015 года Минюст заключил сделок по этому делу с Latham&Watkins (London) Llp на общую сумму $20,8 млн. Также юруслуги по этому делу оказывает другая британская фирма Hogan Lovells, с которой Минюст с 2017 года подписал два соглашения на $2,75 млн.
Таким образом, всего на юруслуги обоим подрядчикам потратили $23,56 млн.
По нынешнему соглашению, самыми дорогими являются услуги партнеров Latham&Watkins (London) Llp Себастьяна Зеельмана-Еггеберта и Чарльза Клэйпула – $1085 в час. Это почти соответствует их прошлогодним почасовым ставкам, которые составили $1045.
Юридические услуги исполнителя обойдутся в $1,34 млн. Остальные средства пойдут третьим лицам: $1,87 млн – экспертам из Fountain Court Chambers, $545 тыс. – барристерам по международному публичному праву, $558 тыс. – экспертам, $361 тыс. – киевскому ООО “Юридическая фирма Саенко Харенко” Михаила Харенко, Игоря Сухомудренка и Владимира Саенко.
На технические расходы уйдет еще $145 тыс. В частности, такси по Киеву стоит $70 за путешествие одного человека, как и в прошлом году, тогда как в 2017 году такси по Киеву стоило $50 за путешествие и $81 за путешествие в аэропорт. Кроме того, путешествие одного человека в Тель-Авив (Израиль) обойдется в $10 тыс.
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