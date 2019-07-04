Топ-13 самых надежных банков Украины по версии YouControl (инфографика)

Благодаря инструменту для проверки надежности банков FinScore, из 76 работающих банков Украины был определен топ самых надежных, куда в первом квартале 2019 года попало 13 финансовых учреждений.

Об этом сообщает YouControl, который и разработал инструмент для проверки надежности банков.

Так, в перечень банков, которые получили самый высокий показатель финансовой устойчивости, вошли: СЕБ Корпоративный Банк, ИНГ Банк, Ситибанк, Правэкс Банк, Идея Банк, Дойче Банк ДБУ, Райффайзен Банк, ПриватБанк, Прокредит Банк, Креди Агриколь Банк, Пиреус Банк МКБ, ОТП Банк, Укрсиббанк.



Инфографика: YouControl

“То, что банк финансово устойчив, не всегда означает, что он имеет наибольшие показатели по активам (привлеченным средствам, размещенным и использованным с целью получения прибыли и поддержания ликвидности), кредитам и депозитам”, – отметили в YouControl.

Например, СЕБ банк по уровню рыночной мощности получил оценку С (градация идет от самого высокого показателя А до самого низкого D).

“Этот банк имеет только по 0,1% активов, кредитов и депозитов в целом в банковской системе. Однако это не помешало ему стабильно работать и быть надежным”, – отметили в YouControl.

В то же время ПриватБанк, тоже попавший в Топ, ожидаемо имеет показатель MarketScore – А.

“Он владеет 21% всех активов банковской системы, 9,6% кредитов и 23% депозитов. Всего более 3% по всем этим показателям получили, кроме “Привата”, только Райффайзен Банк Аваль и УкрСиббанк”, – отметили эксперты.

В целом состояние банковского рынка пока оценивается как удовлетворительное.

“Уровень капитализации банков, прошедших системный кризис, значительно повысился. Банки по итогам регулярного стресс-тестирования и оценки качества активов продолжают наращивать защитный буфер на случай будущих кризисов”, – отметили в YouControl.

Также эксперты добавили, что, начиная с 2018 года, банковский сектор фиксирует исторические рекорды по прибыльности.

“Этому способствует не только жесткая монетарная политика НБУ и высокие процентные ставки, но и более взвешенная кредитная политика самих банков”, – пояснили в YouControl.