Годовая инфляция превысила прогнозы НБУ

Как сообщают в Национальном банке, фактический показатель инфляции остался выше прогноза, опубликованного в “Инфляционном отчете” (апрель 2019).

В то же время отклонение от прогноза существенно сократилось, если сравнить с маем, благодаря ожидаемому исчерпанию влияния неблагоприятных факторов предложения. Базовая инфляция снижалась даже несколько быстрее, чем прогнозировалось.

Об этом говорится на сайте регулятора.

Фактические показатели инфляции свидетельствуют, что фундаментальное инфляционное давление постепенно снижается, как и прогнозировалось Национальным банком.

Несмотря на ускорение роста цен на отдельные овощи и фрукты в июне в результате неблагоприятных погодных условий, в целом негативное влияние временных факторов предложения овощей, которые обусловили высокие показатели инфляции в предыдущие месяцы, постепенно исчерпывается.

Что подорожало больше всего

Цены на продукты питания с высокой степенью обработки увеличились.

В условиях повышения мировых цен и негативных ожиданий относительно нынешнего урожая сахарной свеклы в Украине цены на сахар также вернулись к росту.

Под влиянием временных факторов несколько ускорился рост цен на сырые продукты питания, однако их вклад в общую инфляцию остался незначительным, а другие показатели свидетельствовали о снижении давления со стороны продовольственной инфляции.

Справка Finance