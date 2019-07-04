Годовая инфляция превысила прогнозы НБУ

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Как сообщают в Национальном банке, фактический показатель инфляции остался выше прогноза, опубликованного в “Инфляционном отчете” (апрель 2019).
В то же время отклонение от прогноза существенно сократилось, если сравнить с маем, благодаря ожидаемому исчерпанию влияния неблагоприятных факторов предложения. Базовая инфляция снижалась даже несколько быстрее, чем прогнозировалось.
Об этом говорится на сайте регулятора.
Фактические показатели инфляции свидетельствуют, что фундаментальное инфляционное давление постепенно снижается, как и прогнозировалось Национальным банком.
Несмотря на ускорение роста цен на отдельные овощи и фрукты в июне в результате неблагоприятных погодных условий, в целом негативное влияние временных факторов предложения овощей, которые обусловили высокие показатели инфляции в предыдущие месяцы, постепенно исчерпывается.
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