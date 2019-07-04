Mitsubishi объявила о продаже гибридных авто, которые можно зарядить дома

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Автомобилестроительная компания Mitsubishi Motors объявила о плане начать продажу в Индонезии гибридных автомобилей, которые можно заряжать от электросети.
Об этом сообщает NHK со ссылкой на представителей автомобилестроительной компании.
“Японская автомобилестроительная компания Mitsubishi Motors объявила о плане начать продажу в Индонезии гибридных автомобилей, которые можно заряжать от электросети, так как правительство этой страны активно поддерживает транспорт, не наносит вреда окружающей среде”, – говорится в сообщении.
По словам представителей Mitsubishi, с ноября этого года начнутся продажи гибридных автомобилей с подзарядкой от электросети, произведенных в Японии, на этом крупнейшем в Юго-Восточной Азии автомобильном рынке.
По их словам, впервые японская автомобилестроительная компания будет продавать гибридные автомобили с подзарядкой от электросети в Индонезии.
В гибридных автомобилях с подзарядкой от электросети используется сочетание бензинового двигателя и электромотора. В отличие от обычных гибридных автомобилей эти машины можно заряжать дома.
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