Mitsubishi объявила о продаже гибридных авто, которые можно зарядить дома

Автомобилестроительная компания Mitsubishi Motors объявила о плане начать продажу в Индонезии гибридных автомобилей, которые можно заряжать от электросети.

Об этом сообщает NHK со ссылкой на представителей автомобилестроительной компании.

“Японская автомобилестроительная компания Mitsubishi Motors объявила о плане начать продажу в Индонезии гибридных автомобилей, которые можно заряжать от электросети, так как правительство этой страны активно поддерживает транспорт, не наносит вреда окружающей среде”, – говорится в сообщении.

По словам представителей Mitsubishi, с ноября этого года начнутся продажи гибридных автомобилей с подзарядкой от электросети, произведенных в Японии, на этом крупнейшем в Юго-Восточной Азии автомобильном рынке.

По их словам, впервые японская автомобилестроительная компания будет продавать гибридные автомобили с подзарядкой от электросети в Индонезии.

В гибридных автомобилях с подзарядкой от электросети используется сочетание бензинового двигателя и электромотора. В отличие от обычных гибридных автомобилей эти машины можно заряжать дома.