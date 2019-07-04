В ГФС напомнили, какие штрафы заплатят украинцы при неуплате налога на доходы физических лиц

Главное управление Государственной налоговой службы в г. Киеве напоминает украинцам, штрафы их ждут за неуплату согласованной суммы денежного обязательства по налогу на доходы физических лиц по результатам предоставленной годовой декларации об имущественном состоянии и доходах.

Об этом сообщает ГФС на своем сайте.

Срок подачи – до 1 августа года, следующего за отчетным, налогоплательщик привлекается к ответственности в виде штрафа:

при задержке до 30 календарных дней включительно, следующих за последним днем ​​срока уплаты суммы денежного обязательства, – в размере 10% погашенной суммы налогового долга;

при задержке более 30 календарных дней, следующих за последним днем ​​срока уплаты суммы денежного обязательства, – в размере 20% погашенной суммы налогового долга.