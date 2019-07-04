В ГФС напомнили, какие штрафы заплатят украинцы при неуплате налога на доходы физических лиц

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Главное управление Государственной налоговой службы в г. Киеве напоминает украинцам, штрафы их ждут за неуплату согласованной суммы денежного обязательства по налогу на доходы физических лиц по результатам предоставленной годовой декларации об имущественном состоянии и доходах.
Об этом сообщает ГФС на своем сайте.
Срок подачи – до 1 августа года, следующего за отчетным, налогоплательщик привлекается к ответственности в виде штрафа:
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