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Укрзализныця может повысить тарифы на грузовые перевозки с 1 августа - законопроект

Укрзализныця может повысить тарифы на грузовые перевозки с 1 августа - законопроект

Министерство инфраструктуры Украины с 1 августа планирует ввести поквартальную индексацию тарифов Укрзализныци на грузовые перевозки.

Соответствующий законопроект опубликован на сайте Министерства инфраструктуры.

“Необходимость внедрения автоматической индексации тарифов обусловлена ​​объективными факторами, влияющими на деятельность АО «Укрзализныця», как на любой бизнес, такими как: рост цен на топливно-энергетические и материальные ресурсы”, – говорится в пояснительной записке.

Также отмечается, что с 2009 по 2018 год рост индекса цен производителей промышленной продукции опережает индекс тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом на 73%.

Что предлагают

Провести первую индексацию:

  • с августа – на 2,5%
  • с ноября – на 5%.

И проводить индексацию раз в квартал с поправкой на инвестиционную составляющую:

  • в феврале,
  • в мае,
  • в августе,
  • в ноябре.

Среднегодовая индексация к концу года составит 1,58%.

“Укрзализныця” может получить дополнительно чуть более 1 млрд грн. Из этой суммы:

  • 303,8 млн грн приходится на отрасль ГМК:
  • руда железная, известняк – 169,3 млн грн;
  • черные металлы – 124,8 млн грн;
  • кокс – 9,7 млн грн.
По материалам Finance.UA
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