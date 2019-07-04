Укрзализныця может повысить тарифы на грузовые перевозки с 1 августа - законопроект

Министерство инфраструктуры Украины с 1 августа планирует ввести поквартальную индексацию тарифов Укрзализныци на грузовые перевозки.

Соответствующий законопроект опубликован на сайте Министерства инфраструктуры.

“Необходимость внедрения автоматической индексации тарифов обусловлена ​​объективными факторами, влияющими на деятельность АО «Укрзализныця», как на любой бизнес, такими как: рост цен на топливно-энергетические и материальные ресурсы”, – говорится в пояснительной записке.

Также отмечается, что с 2009 по 2018 год рост индекса цен производителей промышленной продукции опережает индекс тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом на 73%.

Что предлагают

Провести первую индексацию:

с августа – на 2,5%

с ноября – на 5%.

И проводить индексацию раз в квартал с поправкой на инвестиционную составляющую:

в феврале,

в мае,

в августе,

в ноябре.

Среднегодовая индексация к концу года составит 1,58%.

“Укрзализныця” может получить дополнительно чуть более 1 млрд грн. Из этой суммы: