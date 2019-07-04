Укрзализныця может повысить тарифы на грузовые перевозки с 1 августа - законопроект

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Министерство инфраструктуры Украины с 1 августа планирует ввести поквартальную индексацию тарифов Укрзализныци на грузовые перевозки.
Соответствующий законопроект опубликован на сайте Министерства инфраструктуры.
“Необходимость внедрения автоматической индексации тарифов обусловлена объективными факторами, влияющими на деятельность АО «Укрзализныця», как на любой бизнес, такими как: рост цен на топливно-энергетические и материальные ресурсы”, – говорится в пояснительной записке.
Также отмечается, что с 2009 по 2018 год рост индекса цен производителей промышленной продукции опережает индекс тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом на 73%.
Что предлагают
Провести первую индексацию:
И проводить индексацию раз в квартал с поправкой на инвестиционную составляющую:
Среднегодовая индексация к концу года составит 1,58%.
“Укрзализныця” может получить дополнительно чуть более 1 млрд грн. Из этой суммы:
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