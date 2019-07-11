Сельское население Украины за 10 лет сократилось на 16% - эксперт

Экономически активное сельское население насчитывает 5,6 млн человек, по некоторым данным, 2 млн из них – трудовые мигранты.

Об этом сообщила заведующая отделом секторальных прогнозов и конъюнктуры рынков Института экономики и прогнозирования НАНУ Тамара Осташко.

“Общая численность населения – 42,1 млн постоянных жителей. Из них сельских жителей – 31,1%. Если взять показатели 2018 года, фактически за 10 лет примерно на 16% сократилась численность сельского населения. Экономически активного сельского населения от 15 до 70 лет сейчас 5,6 млн человек”, – рассказала Осташко.

Она отметила, что уровень занятости сельского населения в I квартале 2019 года составил 62,2%, городского населения – 68,2%. По информации ученого, общее количество занятых в сельском хозяйстве – 2,9 млн человек. Уровень безработицы среди сельского населения Украины составляет 10,9%, среди городского населения – 9%.

“Наши коллеги из отдела аграрных преобразований дали нам такие данные, что доля самозанятых и бесплатно работающих среди занятых в сельском хозяйстве составляет 79,5%. Другая впечатляющая цифра – это объемы трудовой миграции. Если по официальным данным количество трудовых мигрантов составляет около 7% от социально-активного населения, то по неофициальным оценкам, количество трудовых мигрантов из села достигает 2 млн человек. Если количество активного сельского населения – 5,6 млн человек, то 2 млн трудовых мигрантов – это много”, – констатировала Осташко.