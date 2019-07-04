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ПриватБанк задекларировал доход 13,2 млрд грн за первое полугодие

ПриватБанк задекларировал доход 13,2 млрд грн за первое полугодие

По данным НБУ, по итогам января-мая ПриватБанк задекларировал доход 13,2 млрд грн.

В ТОП-5 банков с самой большой прибылью вошли также:

  • Райффайзен Банк Аваль (1,95 млрд грн),
  • Укрсиббанк (1,2 млрд грн),
  • ОТП Банк (1,1 млрд грн),
  • ПУМБ (1,099 млрд грн).

В пятерке банков с наибольшими потерями – Сбербанк (-614 млн грн), Укрсоцбанк (-375 млн грн), Кредит Днепр (-152 млн грн), Мисто Банк (-24 млн грн), Правэкс-Банк (-20 млн грн).

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Напомним, за 2018 год Приватбанк декларировал прибыль 12,8 млрд грн. Банк озвучивал план получить положительный финрезультат по итогам 2019 года на сумму более 10 млрд грн.

При этом банк отмечал, что на конец 2018 года “обоснованно возможное” ослабление курса гривны относительно доллара на 20% могло бы нанести ему ущерб на 10,6 млрд грн, а укрепление гривны относительно доллара на 5% принесло бы прибыль 2,66 млрд грн.

По материалам Finbalance
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