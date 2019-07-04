Укргазбанк получил линию торгового финансирования от ЕБРР

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Европейский банк реконструкции и развития предоставляет Укргазбанку линию торгового финансирования объемом 40 млн евро в рамках “Программы содействия развитию торговли”.
Об этом сообщили в пресс-службе банка.
“Эта программа направлена на обеспечение банка возможностями финансирования экспортоориентированных компаний, поддержание экономического развития страны и создание новых рабочих мест”, – говорится в сообщении.
В пресс-службе отмечают, что проект поможет компаниям расширить доступ к торговым финансовым инструментам и спектр соответствующих продуктов. Также соглашение будет способствовать повышению конкурентоспособности Укргазбанка и его инвестиционной привлекательности за счет диверсификации бизнеса и внедрения лучших мировых практик и стандартов.
“Экономика Украины ориентирована на экспорт. И “Программа содействия развитию торговли” ЕБРР поможет нам расширить внешнюю торговлю и поддержать международные операции наших клиентов, то есть играет важную роль в восстановлении экономики страны. Эта новая торговая линия является важным шагом в расширении нашего сотрудничества с ЕБРР и ключевой вехой в дальнейшей трансформации банка”, – отметил председатель правления Укргазбанка Кирилл Шевченко.
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