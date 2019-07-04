0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 26 0

Укргазбанк получил линию торгового финансирования от ЕБРР

Укргазбанк получил линию торгового финансирования от ЕБРР

Европейский банк реконструкции и развития предоставляет Укргазбанку линию торгового финансирования объемом 40 млн евро в рамках “Программы содействия развитию торговли”.
Об этом сообщили в пресс-службе банка.

“Эта программа направлена ​​на обеспечение банка возможностями финансирования экспортоориентированных компаний, поддержание экономического развития страны и создание новых рабочих мест”, – говорится в сообщении.

В пресс-службе отмечают, что проект поможет компаниям расширить доступ к торговым финансовым инструментам и спектр соответствующих продуктов. Также соглашение будет способствовать повышению конкурентоспособности Укргазбанка и его инвестиционной привлекательности за счет диверсификации бизнеса и внедрения лучших мировых практик и стандартов.

“Экономика Украины ориентирована на экспорт. И “Программа содействия развитию торговли” ЕБРР поможет нам расширить внешнюю торговлю и поддержать международные операции наших клиентов, то есть играет важную роль в восстановлении экономики страны. Эта новая торговая линия является важным шагом в расширении нашего сотрудничества с ЕБРР и ключевой вехой в дальнейшей трансформации банка”, – отметил председатель правления Укргазбанка Кирилл Шевченко.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Все, что мы знаем про:Укргазбанк
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.