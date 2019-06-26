Поступления в ликвидируемые банки составили 362,6 млн грн

Счета ликвидируемых банков за май 2019 года получили 362,6 млн грн, из них 276,8 млн грн – от продажи активов этих банков. Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).

Об этом пишет Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

По объемам поступлений от реализации активов по итогам апреля 2019 года лидировали, в частности:

АО «Дельта Банк» – 91,6 млн грн;

АО «Еврогазбанк» – 38,8 млн грн;

ПАО «КБ «Надра» – 36,2 млн грн;

АО «Родовид Банк» – 32,9 млн грн;

АКБ «Новый» – 21,7 млн грн;

ПАО «Старокиевский банк» – 12,7 млн грн.

По итогам мая 2019 года сумма поступлений от погашения кредитов составила 74,8 млн грн; 11,0 млн грн – от аренды имущества. От погашения ценных бумаг в отчетный период средства не поступали.

Процедура получения возмещения в Фонде гарантирования вкладов:

ФГВФЛ начинает выплату не позднее 20 рабочих дней (для банков, база данных о вкладчиках которых содержит информацию о более чем 500 000 счетов, – не позднее 30 рабочих дней) со дня начала процедуры вывода Фондом банка с рынка.