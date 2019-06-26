В НБУ назвали причины, по которым у 104 банков отобрали лицензии

В Украине по состоянию на 1 июня этого года имеют банковскую лицензию 76 банков, вместо 180. С рынка ушли банки-“зомби”, которые не решили свои проблемы после кризиса 2008-2009 годов, банки-“прачечные”, которые занимались отмыванием денег через схемные операции, и банки-“пылесосы”.

Об этом рассказали изданию “Комментарии” в Национальном банке Украины.

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Как сообщается, 180 банков в стране имели банковскую лицензию по состоянию на 1 января 2014 года. С тех пор в Украине количество банков начало уменьшаться.

“Оздоровление банковского сектора происходило в рамках действующего законодательства. В результате, с рынка ушли банки-“зомби”, которые не решили свои проблемы после кризиса 2008-2009 годов, банки-“прачечные”, которые занимались отмыванием денег через схемные операции, и банки-“пылесосы”. Последние собирали деньги вкладчиков для финансирования бизнес-проектов своих владельцев и нередко работали, как классические финансовые пирамиды”, – пояснили журналисту издания “Комментарии” в НБУ.

Сократить количество банков со 180 до 76 Нацбанк смог, проведя всесторонний анализ финансового состояния каждого из учреждений. Также каждый банк должен был выполнить установленные нормативы, которые в первую очередь обеспечивали защиту интересов вкладчиков и кредиторов банка. Эти нормы были предусмотрены законодательством. Но справиться с требованиями смогли не все структуры.

“72 банка ушли из банковского сектора из-за неудовлетворительного финансового состояния, в частности, потери капитала/ликвидности, а также невыполнения нормативов. Десять банков перестали работать добровольно, еще 10 банков покинули рынок за нарушения законодательства в сфере финансового мониторинга, 5 банков в связи с непрозрачной структурой собственности банка и 4 учреждения присоединились к другим банкам. Еще три банка прекратили деятельность, поскольку находились на территории временно оккупированного Крыма, в Донецкой и Луганской областях. Это такие учреждения, как ОАО “ЧБР”, ПАО Банк “Морской”, АО “СП БАНК”, – отмечает регулятор.

Кроме этого, с 1 января 2014 года по 21 июня 2019 из Государственного реестра банков было исключено 26 банков. Еще 83 банка по состоянию на 21 июня этого года находятся в режиме ликвидации.