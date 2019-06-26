Куба намерена обойти санкции США при помощи криптовалют

Власти Кубы изучают возможности криптовалют для обхода американских санкций и смягчения последствий экономического кризиса.

Об этом сообщает Reuters.

«Мы изучаем варианты использования криптовалюты в наших национальных и международных коммерческих операциях. Мы работаем над этим вместе с учеными», — заявил министр экономики Алехандро Гил Фернандес.

Однако, по словам чиновника, криптовалюты рассматриваются лишь как один из компонентов широкого плана по оздоровлению экономики и повышению уровня жизни.

Комплекс правительственных мер включает повышение эффективности работы госкомпаний, стимулирование местного производства, импортозамещение, наращивание экспорта, валютную либерализацию и т. д.

Американские санкции и прекращение поддержки со стороны Венесуэлы сильно сказались на экономике Кубы, снизив и без того невысокий уровень жизни населения. В зависимости от отрасли, в настоящее время средняя зарплата местного работника эквивалентна 25-40 долларам США. В стране наблюдается дефицит некоторых продуктов питания, из-за чего власти ввели ограничения на покупку различных товаров.