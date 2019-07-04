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В каких украинских банках лежат деньги политических партий

В каких украинских банках лежат деньги политических партий

Финансовый аналитик ICU Михаил Демкив проанализировал, в каких банковских учреждениях открыли свои счета политические партии, которые участвуют в досрочных парламентских выборах.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Список выглядит следующим образом:

“Слуга народа” — Глобус;

“Голос” — Райффайзен Банк Аваль;

“Самопомич” — Укргазбанк;

“Гражданская позиция” — Укрэксимбанк;

“Европейская солидарность” — МІБ;

“Украинская стратегия” — Ощадбанк;

“Батькивщина” — Мегабанк;

“Сила и честь” — Укрэксимбанк;

“Свобода” — Украинский капитал;

“Радикальная партия” — Райффайзен Банк Аваль;

“Оппозиционный блок” — ПУМБ;

“Оппозиционнная платформа “За життя” — Правэкс-банк.

По материалам Дело
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