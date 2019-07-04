В каких украинских банках лежат деньги политических партий

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Финансовый аналитик ICU Михаил Демкив проанализировал, в каких банковских учреждениях открыли свои счета политические партии, которые участвуют в досрочных парламентских выборах.
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
Список выглядит следующим образом:
“Слуга народа” — Глобус;
“Голос” — Райффайзен Банк Аваль;
“Самопомич” — Укргазбанк;
“Гражданская позиция” — Укрэксимбанк;
“Европейская солидарность” — МІБ;
“Украинская стратегия” — Ощадбанк;
“Батькивщина” — Мегабанк;
“Сила и честь” — Укрэксимбанк;
“Свобода” — Украинский капитал;
“Радикальная партия” — Райффайзен Банк Аваль;
“Оппозиционный блок” — ПУМБ;
“Оппозиционнная платформа “За життя” — Правэкс-банк.
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