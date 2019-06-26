В Украине планируют ввести классификацию улиц по функциональному назначению.

Об этом сообщает заместитель министра регионального развития Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook.

“Для правильной и эффективной организации работы транспорта, а также безопасных и благоприятных условий для пешеходов в Украине мы планируем ввести классификацию улиц по функциональному назначению, то есть в зависимости от того, на кого они рассчитаны: на пешеходов, велосипедистов, общественный транспорт, автомобили или смежное движение”, – говорится в сообщении.

Сейчас же в Украине действует лишь классификация улиц и дорог в зависимости от группы населенных пунктов: общегородские, районные, жилые и тому подобное.

Соответствующая норма пока вносится в проект новых изменений в ГСН “Улицы и дороги населенных пунктов”, которые разрабатывает ГП “ГосдорНИИ”.

В новом проекте изменений в ГСН уже предложено ввести следующие категории улиц (дорог):

1. Пешеходная дорожка – с движением исключительно пешеходов и возможно смежное движение велосипедистов. Основное назначение – безопасное движение пешеходов.

2. Велосипедная дорожка – с движением только велосипедистов. Также допускается эпизодическое движение пешеходов при отсутствии тротуара или пешеходной дорожки. Основное назначение – отдельное движение только велосипедного транспорта.

3. Магистральная улица общегородского значения – регулируемое движение с широкими тротуарами, регулируемыми наземными пешеходными переходами, обязательными велодорожками/велополосами. На этих улицах есть движение общественного транспорта и допускаются стоянки вне основной проезжей части или в специально отведенных для этого местах. Основное назначение – транспортное сообщение между жилыми, промышленно-складскими районами, общегородским и районными общественными центрами, а также с другими магистральными улицами, городскими и внешними автодорогами.