По информации на 12:25, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (32,296 млн и 24,107 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (39 и 33), Максимальный курс продажи доллара 26,20 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,11-26,12 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

На текущее время в Сервисе присутствуют 74 активные заявки по доллару на сумму более 56,405 млн грн, которые распределились следующим образом:

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



ПРОДАВЦОВ

– 7 лучших заявок “Куплю”:26,1500 – 2 22226,1000 – 10 00026,0900 – 29 00026,0900 – 23 00026,0900 – 29 00026,0800 – 133 33326,0800 – 17 77726,0800 – 133 333

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

26,0800 – 1 400

26,0800 – 3 400

26,1000 – 35 000

26,1000 – 10 000

26,1000 – 10 000

26,1000 – 10 000

26,1000 – 8 000

26,1000 – 3 500

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 26,1229 грн

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 26,0743 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.