"Xiaomi Express": китайский гигант готовит фирменную службу доставки

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Xiaomi подала в Китайское ведомство по товарным знакам заявку на торговую марку Xiaomi Express еще в августе прошлого года. В описании торговой марки указаны «передача информации» и «доставка посылок».
Кроме того, торговая марка также охватывает телекоммуникационные услуги, услуги чата, портальные услуги, услуги электронной почты, предоставление пользователю доступа в интернет, радио и телевизионное вещание, транспорт, упаковку и хранение товаров, информацию о маршруте.
Напомним, Xiaomi работает над созданием собственной службы доставки «на следующий день», которая охватит более 150 городов Индии. В связи с этим высказываются предположения, что Xiaomi Express станет официальным названием этой услуги.
Но название Xiaomi Express также может быть связано с киосками Mi Express от Xiaomi, которые были запущены в Индии еще в мае. Речь идет о торговых автоматах с устройствами и аксессуарами Xiaomi, Redmi и POCO.
По еще одной версии, компания будет использовать название Xiaomi Express как для торговых автоматов, так и для службы доставки.
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