По информации на 12:25, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (20,152 млн и 29,372 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (49 и 22), Максимальный курс продажи доллара 26,24 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,14-26,15 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

На текущее время в Сервисе присутствуют 71 активные заявки по доллару на сумму более 49,524 млн грн, которые распределились следующим образом:

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



ПРОДАВЦОВ

– 7 лучших заявок “Куплю”:27,5000 – 12 00026,1500 – 9 00026,1500 – 10 00026,1500 – 2 22226,1500 – 10 00026,1400 – 20 00026,1300 – 1 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

26,1200 – 7 000

26,1200 – 6 000

26,1200 – 3 500

26,1300 – 30 000

26,1300 – 4 000

26,1300 – 20 000

26,1300 – 5 000

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 26,1545 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 26,1123 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.