Основатель Viber готов помочь Украине создать "государство в смартфоне"

Президент Владимир Зеленский встретился с Хироши Микитани – основателем японской компании Rakuten, компания наиболее известна как владелец сервиса Viber.“Все государственные услуги в смартфоне – вполне реальная перспектива для Украины – считает основатель одной из крупнейших в мире интернет-платформ по продажам и владелец мессенджера Viber – японец – Хироши Микитани”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что бизнесмен приехал в Украину и уже встретился с Президентом. Владимир Зеленский ранее заявлял, что его команда в будущем планирует воплотить идею управления государством с помощью гаджетов.
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