В аэропорту Борисполь заявили, что справятся с дополнительными рейсами на время закрытия Жулян

Аэропорт Борисполь готовится к приему дополнительных рейсов в сентябре 2019 года из-за предстоящего закрытия аэропорта Жуляны на ремонт и справится с их обслуживанием, сообщили avianews.com в пресс-службе предприятия.
По словам представителя Борисполя, аэропорт разработал концепцию распределения рейсов и сейчас получает запросы от авиакомпаний на полеты. Он не уточнил, в каком терминале предприятие намерено обслуживать дополнительных пассажиров, добавив, что эта информация будет обнародована после того, как завершится сбор заявок от авиаперевозчиков.
Аэропорт Жуляны прекратит прием и отправку рейсов с 09:00 2 сентября до 09:00 12 сентября по киевскому времени для проведения ремонта взлетно-посадочной полосы. Воздушные ворота уже издали NOTAM A1437/19 (информация об изменениях в правилах проведения и обеспечения полётов) и начали информировать авиаперевозчиков. На время проведения работ им предлагается временно переехать в аэропорт Борисполь.
Также во время временного прекращения полетов предприятие намерено отремонтировать рулежные дорожки №1 и №2. Стоимость работ оценивается в 33 млн грн.
В 2017 году аэропорт Жуляны уже проводил ремонт полосы. Тогда на время работ аэродром был закрыт для приема и отправки самолетов с 14 по 24 мая 2017 года. Ремонт проводился на средства КП «Международный аэропорт «Киев», в собственности которого находится аэродром. Согласно данным системы Prozorro, стоимость услуг подрядчика – компании Onur – составила 24,75 млн. грн.
На время работ авиакомпании, включая крупнейшего клиента аэропорта Жуляны лоу-коста Wizz Air, перенесли полеты в аэропорт Борисполь.
Полная реконструкция и удлинение полосы на средства государственного бюджета в аэропорту Жуляны проводились в 2008 году. Это позволило воздушным воротам расширить список самолетов, которые могут обслуживаться на аэродроме, включив в него самые популярные среднемагистральные авиалайнеры семейства Boeing 737 и Airbus A320.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Джордж Сорос и другие миллиардеры предложили ввести налог на богатство в СШАВчера, 23:30 - 661 5
Где взять деньги на реконтсрукцию "хрущевок": мнения экспертовВчера, 17:34 - 1649 3
Что будет с бумажными гривнами (инфографика)6 ч. назад - 18068 2
В Украине продолжают дорожать социальные продукты: как изменились цены за год3 ч. назад - 271 1
Плюсы и минусы семи электромобилей, лучших в своем сегменте8 ч. назад - 5791 1
Что будет с бумажными гривнами (инфографика)6 ч. назад - 18068 2
Плюсы и минусы семи электромобилей, лучших в своем сегменте8 ч. назад - 5791 1
В Украине разрешат не посещать школу: какие нововведения ждут учащихся9 ч. назад - 4791
Владельцев электромобилей с июля ждут нововведения5 ч. назад - 3842 1
Где живут самые богатые люди Земли и сколько их4 ч. назад - 804
Vivo представила свой первый смартфон с поддержкой 5G26.06.2019, 15:10 - 313
Центральный блок Falcon Heavy промахнулся при посадке и разбился (видео)25.06.2019, 10:10 - 3682
Nokia анонсировала аккумуляторы с увеличенным вдвое сроком службы24.06.2019, 12:10 - 3673
ЗАЗ представил новую модель городского автобуса21.06.2019, 15:10 - 22793 27
Во Вьетнаме выпустили первые автомобили собственного бренда VinFast (фото)19.06.2019, 12:10 - 5192 1