В аэропорту Борисполь заявили, что справятся с дополнительными рейсами на время закрытия Жулян

Аэропорт Борисполь готовится к приему дополнительных рейсов в сентябре 2019 года из-за предстоящего закрытия аэропорта Жуляны на ремонт и справится с их обслуживанием, сообщили avianews.com в пресс-службе предприятия.

По словам представителя Борисполя, аэропорт разработал концепцию распределения рейсов и сейчас получает запросы от авиакомпаний на полеты. Он не уточнил, в каком терминале предприятие намерено обслуживать дополнительных пассажиров, добавив, что эта информация будет обнародована после того, как завершится сбор заявок от авиаперевозчиков.

Аэропорт Жуляны прекратит прием и отправку рейсов с 09:00 2 сентября до 09:00 12 сентября по киевскому времени для проведения ремонта взлетно-посадочной полосы. Воздушные ворота уже издали NOTAM A1437/19 (информация об изменениях в правилах проведения и обеспечения полётов) и начали информировать авиаперевозчиков. На время проведения работ им предлагается временно переехать в аэропорт Борисполь.

Также во время временного прекращения полетов предприятие намерено отремонтировать рулежные дорожки №1 и №2. Стоимость работ оценивается в 33 млн грн.

В 2017 году аэропорт Жуляны уже проводил ремонт полосы. Тогда на время работ аэродром был закрыт для приема и отправки самолетов с 14 по 24 мая 2017 года. Ремонт проводился на средства КП «Международный аэропорт «Киев», в собственности которого находится аэродром. Согласно данным системы Prozorro, стоимость услуг подрядчика – компании Onur – составила 24,75 млн. грн.

На время работ авиакомпании, включая крупнейшего клиента аэропорта Жуляны лоу-коста Wizz Air, перенесли полеты в аэропорт Борисполь.

Полная реконструкция и удлинение полосы на средства государственного бюджета в аэропорту Жуляны проводились в 2008 году. Это позволило воздушным воротам расширить список самолетов, которые могут обслуживаться на аэродроме, включив в него самые популярные среднемагистральные авиалайнеры семейства Boeing 737 и Airbus A320.