0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 8 0

Киев получил два из 55 троллейбусов "Богдан"

Киев получил два из 55 троллейбусов "Богдан"

25 июня Киев получил два из 55 новых 19-метровых троллейбусов Богдан Т90117 в рамках выполнения контракта “Богдан Моторс” с КП “Киевпастранс”.

Об этом сообщает пресс-служба “Богдан Моторс” на своем сайте.

Контракт в полном объеме корпорация “Богдан” намерена выполнить до конца текущего года, говорится в сообщении.

Отмечается, что низкопольные троллейбусы оборудованы системой видеонаблюдения и кондиционерами: одним – в кабине водителя и двумя – в салоне.

Общая пассажировместимость троллейбуса составляет 170 человек, из них 50 мест – для сидения.

В корпорации напомнили, что на сегодняшний день улицами Киева курсируют более 200 троллейбусов “Богдан”.

Корпорация “Богдан” – крупнейший производитель автобусов и троллейбусов. Компания создана в феврале 2005 года для реализации масштабных инвестпроектов, направленных на создание в Украине мощностей по производству транспортных средств всех типов.

Справка Finance.ua:

  • В январе 2019 года “Богдан Моторс” победил в аукционе на поставку коммунальному предприятию “Киевпастранс” 55 низкопольных особо крупных троллейбусов.
По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.