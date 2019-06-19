Киев получил два из 55 троллейбусов "Богдан"

25 июня Киев получил два из 55 новых 19-метровых троллейбусов Богдан Т90117 в рамках выполнения контракта “Богдан Моторс” с КП “Киевпастранс”.
Об этом сообщает пресс-служба “Богдан Моторс” на своем сайте.
Контракт в полном объеме корпорация “Богдан” намерена выполнить до конца текущего года, говорится в сообщении.
Отмечается, что низкопольные троллейбусы оборудованы системой видеонаблюдения и кондиционерами: одним – в кабине водителя и двумя – в салоне.
Общая пассажировместимость троллейбуса составляет 170 человек, из них 50 мест – для сидения.
В корпорации напомнили, что на сегодняшний день улицами Киева курсируют более 200 троллейбусов “Богдан”.
Корпорация “Богдан” – крупнейший производитель автобусов и троллейбусов. Компания создана в феврале 2005 года для реализации масштабных инвестпроектов, направленных на создание в Украине мощностей по производству транспортных средств всех типов.
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