Регулятор планирует снизить «зеленый» тариф для домашних СЭС, расположенных на крышах, втрое

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), планирует принять новый план по снижению размера «зеленого» тарифа, который будут выплачивать владельцам домашних солнечных электростанций, панели которых расположены на крышах.
Соответствующий проект постановления НКРЭКУ должны рассмотреть на заседании 27 июня.
Читайте также: Регуляторная база для запуска нового рынка электроэнергии 1 июля готова на 100% – НКРЭКУ
Проектом предусмотрено снижение «зеленого тарифа» домашним СЭС и ветроэлектростанциям мощностью до 50 киловатт на 10% с 1 января 2020 года, а с 1 января 2025 такой тариф должны снизить в три раза – до 1,57 гривны за киловатт-час.
Также НКРЭКУ планирует прекратить выплачивать «зеленый» тариф новым домашним СЭС, панели которых расположены на земле, с 2020 года.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине появится банкнота 1000 гривен (фото)3 ч. назад - 3482 9
Налог на недвижимость: кто и как заплатитВчера, 16:10 - 3855 7
Ряду чиновников повысили зарплатыВчера, 19:29 - 984 6
У Омеляна рассказали, как далеко продвинулись в реализации Hyperloop за годВчера, 16:34 - 1067 5
Где в Украине самый дорогой и самый дешевый бензинВчера, 16:13 - 762 4
Xiaomi закрывает две популярные линейки смартфоновВчера, 22:03 - 13192 1
Налог на недвижимость: кто и как заплатитВчера, 16:10 - 3855 7
В Украине появится банкнота 1000 гривен (фото)3 ч. назад - 3482 9
Газ для украинцев подорожает - мнение эксперта7 ч. назад - 2713
Что ждать от курса на этой неделе?Вчера, 15:10 - 2561
Центральный блок Falcon Heavy промахнулся при посадке и разбился (видео)5 ч. назад - 550
Nokia анонсировала аккумуляторы с увеличенным вдвое сроком службыВчера, 12:10 - 2099
ЗАЗ представил новую модель городского автобуса21.06.2019, 15:10 - 21747 27
Во Вьетнаме выпустили первые автомобили собственного бренда VinFast (фото)19.06.2019, 12:10 - 4431 1
Илон Маск заявил о создании автомобиля-субмарины13.06.2019, 14:10 - 1699 2