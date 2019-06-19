Регулятор планирует снизить «зеленый» тариф для домашних СЭС, расположенных на крышах, втрое

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), планирует принять новый план по снижению размера «зеленого» тарифа, который будут выплачивать владельцам домашних солнечных электростанций, панели которых расположены на крышах.

Соответствующий проект постановления НКРЭКУ должны рассмотреть на заседании 27 июня.

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Проектом предусмотрено снижение «зеленого тарифа» домашним СЭС и ветроэлектростанциям мощностью до 50 киловатт на 10% с 1 января 2020 года, а с 1 января 2025 такой тариф должны снизить в три раза – до 1,57 гривны за киловатт-час.

Также НКРЭКУ планирует прекратить выплачивать «зеленый» тариф новым домашним СЭС, панели которых расположены на земле, с 2020 года.