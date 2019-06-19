НБУ и NCH CAPITAL оспаривают решение суда о незаконности вывода с рынка "Астра Банка"

18 и 20 июня Шестой апелляционный админсуд открыл апелляционные производства по апелляционным жалобам НБУ и компании Agro Holding (Ukraine) Limited (дочерняя структура инвестфонда NCH Capital, США) на решение Окружного админсуда. Киева от 26.04.2019, которым был удовлетворен иск Kalouma Holding Limited и отменено постановление НБУ №186 от 19.03.2015 об отнесении Астра Банка к категории неплатежеспособных (дело №826 / 8333/15).

По данным НБУ, компания Kalouma Holding Limited была владельцем 100% акций Астра Банка. При этом Астра Банк входил в группу Дельта Банка (мажоритарным акционером которого был Николай Лагун).

16.07.2015 Фонд гарантирования продал Астра Банк для компании Agro Holding (Ukraine) Limited. Сейчас Астра Банк работает на рынке под брендом Агропросперис Банк.

В официальном заявлении о признании Астра Банка неплатежеспособным НБУ отмечал, что этот банк в феврале-2015 был отнесен к категории проблемных “в связи с проведением рисковой деятельности, наличием угрозы интересам вкладчиков и других кредиторов” (цитата).

Как отмечал регулятор, Астра Банк разместил значительные объемы средств на корсчете в Дельта Банке (у которого были проблемы с ликвидностью; 30.10.2014 был отнесен к категории проблемных, а 02.03.2015 – до неплатежеспособных). Согласно судебным материалам, речь шла о 163,8 млн грн, что составило 91,2% от активов и 100,9% от регулятивного капитала Астра Банка. По информации Нацбанка, когда Астра Банк прислал Дельта Банку требование вернуть эти средства на корсчет в НБУ, Дельта Банк это требование не выполнил.

Также НБУ указывал, что после отнесения Астра Банка к категории проблемных Нацбанку “не были предоставлены приемлемые и убедительные предложения по финансовому оздоровлению банка”, “владельцем банка не были приняты меры по оказанию финансовой поддержки банка с целью приведения его деятельности в соответствие с требованиями законодательства”