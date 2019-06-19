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Налог на недвижимость: кто и как заплатит

Налог на недвижимость: кто и как заплатит

С мая по июль фискальная служба рассылает физическим лицам – владельцам недвижимости, которые подпадают под налогообложение, уведомления-решения об уплате суммы налога.

Налоговое уведомление-решение об уплате суммы налога и платежные реквизиты присылают налогоплательщику по месту его налогового адреса. В разных городах и областях Украины сумма налога отличается, но по закону он не может превышать 1,5% от размера минимальной заработной платы за 1 квадратный метр.

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Налогообложению подлежат:

  • квартиры площадью более 60 квадратных метров;
  • частные дома площадью более 120 квадратных метров;
  • квартира + дом общей площадью более 180 квадратных метров.

Налог на недвижимость начисляется за предыдущий календарный год.

Когда необходимо уплатить налог? Физическое лицо-налогоплательщик должен уплатить начисленную сумму налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, в течение 60 дней со дня вручения налогового уведомления-решения.

По материалам Finance.UA
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