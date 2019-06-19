Курс криптовалют: Bitcoin превысил отметку $10000

Наиболее ликвидные криптовалюты в понедельник, 24 июня, растут в цене. Bitcoin на время поднялся выше психологической отметки $11000.
Это происходит на фоне заявлений о том, что в России могут разрешить куплю-продажу криптовалют.
По данным Libertex, курс Bitcoin по состоянию на 10:00 утра поднялся в цене на 1,76% – до $10711, при капитализации $191,5 млрд. Ethereum подорожал на 0,26% – до $304,1, с капитализацией $32,6 млрд. Курс XRP за сутки вырос на 1,52% – до $0,461, при капитализации $19,6 млрд. Litecoin прибавил 0,82% – до $134,8, с капитализацией $8,5 млрд.
Общая капитализация рынка криптовалют составила $324,2 млрд.
По прогнозам аналитиков FOREX CLUB, в ближайшей перспективе криптовалюты могут продолжить рост: Bitcoin может подняться до $10800, Ethereum – до $305, XRP – до $0,47, Litecoin – до $135.
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