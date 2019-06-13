Украинцы обеспечивают 20% роста экономики Польши

Работающие в Польше граждане Украины обеспечивают 20% экономического роста в части предложения этой страны.

Об этом сообщил заместитель директора Департамента экономического анализа Национального банка Польши Яцек Котловский.

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По его данным, сейчас 4-5% всех, кто работает в Польше, являются украинцами.

Отметим, в 2018 году иностранцам в Польше было выдано почти 329 тысяч разрешений на работу, 70% из которых получили украинцы.

За рабочую силу с Украины также “воюют” в соседней Чехии, где вдвое увеличили квоту разрешений на трудоустройство в 2019 году. Также правительство одобрило “Особый порядок для украинских работников сельскохозяйственной и пищевой промышленности”.

На заработках в Чехии на конец 2018 года находилось более 121 тысячи украинцев. То есть более 20% от всех заробитчан, приехавших в Чехию, по данным местного Министерства труда. 2017 года Чехия депортировала более тысячи украинцев. Они незаконно работали в этой стране с польскими разрешениями на работу.