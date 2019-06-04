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ПриватБанк расширил сеть денежных переводов в Польше

ПриватБанк расширил сеть денежных переводов в Польше

ПриватБанк заключил партнерское соглашение с польской компанией Monetia, которая вошла в международную платежную систему PrivatMoney.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Monetia управляет польскими филиалами приема денежных переводов. Сейчас сеть расширилась до 765 пунктов.

Особенности сервиса Monetia:

  • Сервис дает возможность осуществлять денежные переводы из Польши как в Украину, так и из Украины.
  • Перевод, отправленный из Monetia, можно получить мгновенно через систему PrivatMoney в Приват24, через любой терминал самообслуживания, банкомат или по телефону Сервисного центра банка.
  • Возможно прямое зачисление перевода, если отправитель указал номер карты получателя перевода.

Тарифы переводов:

  • В зонах самообслуживания (Приват24, ТСО, горячая линия) – 0,5 % мин. 1 грн.
  • В отделении – 1% мин. 5 грн.

PrivatMone действует еще в таких странах:

Австрия, Великобритания, Нидерланды, Румыния, Швеция, Чехия, Латвия, Израиль, Азербайджан, Молдова, Кипр, Грузия, Финляндия.

Как получить и отправить перевод:

  • В системе Приват24,
  • В терминале самообслуживания,
  • В банкомате ПриватБанка (доступно только получения денежного перевода),
  • В мобильном приложении,
  • В отделении ПриватБанка,
  • Позвонив по номеру 3700.
По материалам Finance.UA
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