ПриватБанк расширил сеть денежных переводов в Польше

ПриватБанк заключил партнерское соглашение с польской компанией Monetia, которая вошла в международную платежную систему PrivatMoney.
Об этом сообщает пресс-служба банка.
Monetia управляет польскими филиалами приема денежных переводов. Сейчас сеть расширилась до 765 пунктов.
Особенности сервиса Monetia:
Тарифы переводов:
PrivatMone действует еще в таких странах:
Австрия, Великобритания, Нидерланды, Румыния, Швеция, Чехия, Латвия, Израиль, Азербайджан, Молдова, Кипр, Грузия, Финляндия.
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