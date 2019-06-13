В Нацбанке назвали причины роста экономики Украины

В первом квартале 2019 года экономика Украины выросла на 2,5% в годовом измерении, замедлившись с 3,5% в четвертом квартале 2018 года.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

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«Конечные потребительские расходы домохозяйств выросли на 10,7% (год к году) после их увеличения на 8,5% в предыдущем квартале. Этому способствовал дальнейший рост реальных заработных плат, повышение пенсий и дополнительные пенсионные выплаты, а также высокий уровень потребительских настроений населения», – говорится в сообщении Нацбанка.

Также отмечается, что на рост расходов населения повлияла выплата субсидий в денежной форме.

Кроме этого, Национальный банк отмечает увеличение объемов инвестиций в экономику Украины, рост объемов экспорта. В то же время сдерживал рост экономики – рост импорта, в частности масштабные объемы импорта подержанных автомобилей на еврономерах в начале года.

Ранее в правительстве ухудшили свой прогноз по росту экономики Украины в 2019 году до 2,7% в год.