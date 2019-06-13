Купонные платежи по ОВГЗ обеспечивают 40% доходов госбанков

Некоторые украинские госбанки остаются прибыльными только благодаря ОВГЗ.
Об этом говорится в июньском «Отчете о финансовой стабильности» Нацбанка.
«Украинские банки имеют большие объемы ОВГЗ в своих портфелях. Львиная их доля приходится на ПриватБанк, Ощадбанк и Укрэксимбанк, которые получили государственные ценные бумаги от правительства во время докапитализации. Поэтому на сегодняшний день ОВГЗ составляют около 50% чистых активов госбанков и всего около 10% – частных финансовых учреждений», – говорится в отчете НБУ.
Государственные ценные бумаги генерируют госбанкам существенный доход.
«Купонные платежи по ОВГЗ формируют около 40% процентных доходов госбанков и 17% – частных финучреждений. С начала 2019 года ПриватБанк стал прибыльным даже без учета доходов от ОВГЗ, а вот у Ощадбанка и Укрэксимбанка эти доходы формируют чистую прибыль. В перспективе доля купонных платежей по ОВГЗ в процентных доходах госбанков будет уменьшаться вследствие постепенного погашения государственных ценных бумаг», – пояснили в НБУ.
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