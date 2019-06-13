0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 92 0

Купонные платежи по ОВГЗ обеспечивают 40% доходов госбанков

Купонные платежи по ОВГЗ обеспечивают 40% доходов госбанков

Некоторые украинские госбанки остаются прибыльными только благодаря ОВГЗ.

Об этом говорится в июньском «Отчете о финансовой стабильности» Нацбанка.

«Украинские банки имеют большие объемы ОВГЗ в своих портфелях. Львиная их доля приходится на ПриватБанк, Ощадбанк и Укрэксимбанк, которые получили государственные ценные бумаги от правительства во время докапитализации. Поэтому на сегодняшний день ОВГЗ составляют около 50% чистых активов госбанков и всего около 10% – частных финансовых учреждений», – говорится в отчете НБУ.

Государственные ценные бумаги генерируют госбанкам существенный доход.

«Купонные платежи по ОВГЗ формируют около 40% процентных доходов госбанков и 17% – частных финучреждений. С начала 2019 года ПриватБанк стал прибыльным даже без учета доходов от ОВГЗ, а вот у Ощадбанка и Укрэксимбанка эти доходы формируют чистую прибыль. В перспективе доля купонных платежей по ОВГЗ в процентных доходах госбанков будет уменьшаться вследствие постепенного погашения государственных ценных бумаг», – пояснили в НБУ.

По материалам Финансовый клуб
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Все, что мы знаем про:НБУ
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.