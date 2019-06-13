НБУ в этом году изменил свой подход к проверкам банков и финорганизаций – Черняк

В Национальном банке Украины решили в 2019 поменять подход к проверкам банков и финорганизаций. И это уже дает свои плоды.
Такого мнения придерживается заместитель директора Департамента — начальник Управления финансового мониторинга НБУ Виталий Черняк.
«Мы изменили процесс проверок и встреч с теми банками и компаниями, которые могут попасть под санкции от НБУ. С нового года сделали практику, что по итогам проверки встречаемся с банком, либо с компанией и рассказываем о том, что нашли», – объясняет Черняк.
Таким образом у банков и компаний появилась возможность доносить свою позицию комитету, который принимает решение.
На MFO ANTISUMMIT 2019 Черняк заверил нас, что каждый отдельный такой случай тщательно обсуждается.
Также заместитель директора Департамента — начальник Управления финансового мониторинга НБУ отметил, что мошенничество внутри финорганизаций может быть связанно не только с высшим руководством, но и часто связанно даже с операционистами, кассирами.
Кстати, с помощью KPMG и анализа выборки 100 мошеннических действий, расследованных KPMG UK в течение трех лет, удалось составить «портрет» мошенника:
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