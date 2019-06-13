США начали расследование причастности Deutsche Bank к отмыванию денег

Министерство юстиции США проводит расследование в отношении Deutsche Bank AG по фактам нарушения банком законов в сфере противодействия отмыванию денег.

Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.

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По данным собеседников издания, расследование начали из-за сигналов от бывшей сотрудницы Deutsche Bank Тамми Макфадден, которая сообщила об обнаружении подозрительных сделок с участием юридических лиц, контролируемых нынешним президентом США Дональдом Трампом и его зятем Джаредом Кушнером, в 2016 и 2017 годах.

Сотрудники банка рекомендовали направить информацию о подозрительных операциях на рассмотрение американского подразделения Минфина, ответственного за финансовые преступления, однако руководство банка отклонило эти рекомендации, писала ранее газета The New York Times со ссылкой на бывших и нынешних сотрудников немецкого банка.

Макфадден была уволена из Deutsche Bank в прошлом году после того, как выразила обеспокоенность практиками банка. Она направила несколько жалоб в связи с этим в Комиссию по ценным бумагам и биржам, а также в другие регуляторы.

По данным FT, министр финансов США Стивен Мнучин указал на информацию, раскрытую Макфадден, сотрудникам Сети по расследованию финансовых преступлений, которые затем передали это дело в Минюст.

Ранее в этом месяце FT сообщала со ссылкой на свои источники, что Deutsche Bank в результате внутренней проверки выявил серьезные проблемы в системе контроля за отмыванием денег, в результате чего крупные платежи могли проходить без надлежащего мониторинга со стороны службы безопасности.

В марте генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс пригласила в Deutsche Bank документы по займам, которые были выданы основной компании Трампа – The Trump Organization.