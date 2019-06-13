Потребительские настроения украинцев улучшаются второй месяц подряд (инфографика)

Индекс потребительских настроений в Украине в мае 2019 составил 82,8, что на 11,2 п. больше, чем в апреле.
Об этом “свидетельствуют”“:https://sapiens.com.ua/ua/publication-single-page?id=76 данные ежемесячного исследования Info Sapiens.
«Второй месяц подряд индекс потребительских настроений стремительно растет. По результатам мая 2019 индекс вышел на уровень 2013 года. В Киеве индекс приблизился к отметке 100. Рост является следствием оптимизма избирателей по вступлению в должность нового Президента и позитивных ожиданий относительно будущих парламентских выборов», – комментируют аналитики Info Sapiens.
По данным исследования, индекс текущего положения вырос на 6,2 п., составив 71,4. Индекс экономических ожиданий в мае вырос на 14,5 п. и составил 90,4.
Майский показатель индекса ожидаемой динамики безработицы составил 109,6 п., что ниже показателя прошлого месяца на 0,3 п. Индекс инфляционных ожиданий снизился – до 175,8, что на 2,1 п. меньше прошлого месяца. Ожидания украинцев относительно курса гривны в течение ближайших 3 месяцев также улучшились: индекс девальвационных ожиданий уменьшился на 20,2 п. – до значения 123,4.
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