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Huawei отложила запуск смартфона с гнущимся экраном

Huawei отложила запуск смартфона с гнущимся экраном

Китайская компания Huawei перенесла запуск смартфона с гибким экраном Mate X на сентябрь для дополнительных тестов.

Как сообщает CNBC, на это компанию натолкнул неудачный пример Samsung, чьи гнущиеся телефоны Galaxy Fold ломались после нескольких использований журналистами.

Huawei представила свой гнущийся смартфон Mate X в феврале. В отличие от Galaxy Fold, смартфон Huawei складывается наружу, а не вовнутрь. Первоначально компания планировала выпустить смартфон в середине года, после чего в СМИ прошла информация о запуске в июне, однако разработчикам понадобилось больше времени для тестов.

Стоимость Mate X должна составить $2,6 тыс., устройство будет поддерживать 5G.

По материалам Коммерсантъ
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