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ПФУ начал выплату пенсий за июнь (инфографика)

ПФУ начал выплату пенсий за июнь (инфографика)

Пенсионный фонд Украины начал выплату пенсий за июнь.

Об этом сообщает пресс-служба фонда на странице в Facebook.

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В июне направлено:

  • На пенсионные выплаты – 22,7 млрд грн.
  • На выплату жилищных субсидий – 73,6 млн грн.

Мои Fiнансы:

  • С 1 июля 2019 года минимальную пенсию повысят до 1564 грн.
  • Люди с минимальными выплатами получат надбавку в 67 грн.
  • Украинцы с максимальными пенсиями получат надбавку в 670 грн.
  • С 1 января 2019 года значительно повысили выплаты почти 500 тыс. военных пенсионеров.
По материалам Finance.UA
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