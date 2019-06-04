ПФУ начал выплату пенсий за июнь (инфографика)

Пенсионный фонд Украины начал выплату пенсий за июнь.
Об этом сообщает пресс-служба фонда на странице в Facebook.
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В июне направлено:
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