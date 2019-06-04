В ЕБРР против переноса на длительный срок запуска рынка электроэнергии

В Европейском банке реконструкции и развития подтверждают свою позицию о необходимости отложить запуск рынка электроэнергии с 1 июня 2019 года на 3-6 месяцев для лучшей подготовки к нему, считая более длительные сроки чрезмерными и несущими негативные последствия.

Об этом сообщил старший советник по внешним связям ЕБРР Антон Усов.

«Если отложить на год реформу, то особенно у внешних игроков, которые приносят не только деньги, но и технологии, пропадет интерес к рынку. Хороша ложка к обеду: откладывать запуск рынка на год – это чрезмерная пауза», – сказал Усов.

По его словам, особенно эти изменения важны для компаний, которые занимаются возобновляемой энергетикой и в последнее время активно инвестируют в Украину.

Он также подчеркнул, что одной из целей реформ рынка электроэнергии является его интеграция в европейский рынок и повышение энергетической безопасности страны, поэтому с этой точки зрения также желательно избежать излишней задержки запуска реформы. Напомним, на 1 июля 2019 года в Украине намечен запуск нового модели рынка э/э.

Единый покупатель и продавец э/э – ГП «Энергорынок» – ликвидируется.

Вводятся двусторонние договора между производителями и поставщиками/крупными потребителями, биржи – рынок «на сутки вперед» и внутрисуточный рынок, а также балансирующий рынок, на котором будет рассчитываться стоимость небалансов (разницы между прогнозным и фактическим потреблением).