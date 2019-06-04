Эхо «банкопада»: завершилось рассмотрение первого дела в отношении руководителей обанкротившихся финучреждений

В Украине завершилось рассмотрение первого дела в отношении руководителей обанкротившихся финучреждений во время так называемого «банкопада» 2014-2018 гг.

Как рассказала Finance.ua команда Ario Law Firm, в первой и апелляционной инстанциях защищены интересы отдельных руководителей АО «АБ «Укоопспилка» на сумму почти в 77 млн ​​грн в споре с Фондом гарантирования вкладов физических лиц, действовавшим в качестве ликвидатора финучреждения.

Северный апелляционный хозяйственный суд своим постановлением оставил без удовлетворения апелляционную жалобу ФГВФЛ на решение Хозяйственного суда г. Киева, который в свою очередь отказал Фонду во взыскании ущерба с бывшего топ-менеджмента банка. Решение Апелляции на днях появилось в Едином реестре судебных решений.

По мнению истца, действия бывшего руководства финучреждения по заключению отдельных сделок стали причиной доведения финучреждения до неплатежеспособности. Так, Фонд гарантирования вкладов оценил ущерб на сумму почти 77 млн ​​грн и намеревался привлечь бывших руководителей к солидарной имущественной ответственности и взыскать с них указанную сумму.

Как отмечают в Ario Law Firm, еще в суде первой инстанции адвокаты доказали, что действия топ-менеджмента банка не могли нанести вреда финучреждению.

Кроме того, истец не смог доказать и размер ущерба.

«Сумма, которой якобы недосчитался Фонд гарантирования вкладов физлиц, в принципе не может быть определена. Сейчас идет ликвидационная процедура банка – продолжается продажа ликвидационной массы. Это означает, что утверждение ФГВФЛ о невозможности расчета с вкладчиками финучреждения – не более чем предположение, что не имеющее подтверждения фактамми, до те пор пока ликвидационная масса не будет реализована», – подчеркнул один из защитников топ-менеджмента АО «АБ «Укоопспилка», советник Ario Law Firm Андрей Филик.

Его коллега, адвокат Ario Law Firm Сергей Деркач отметил, что перед введением в банк временной администрации там работал куратор НБУ, который не выявил нарушений при заключении и выполнении спорных сделок. И ни тогда, и ни в течение следующих трех лет (2015-2018) оснований считать сделки ничтожными – не было.