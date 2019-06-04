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В мае экспортировали более 40 тыс. т сахара

В мае экспортировали более 40 тыс. т сахара

За май текущего маркетингового года украинские производители экспортировали 41,3 тыс. т сахара, что почти на 30% больше, чем в апреле.

«Основным импортером украинского сахара в мае остается Азербайджан – почти треть всех поставок месяца (29%). Значительные объемы отправились в Турцию и Таджикистан – 17% и 16% соответственно», – пояснила заместитель председателя правления НАСУ «Укрцукор» Руслана Бутило.

За сентябрь – май 2018/2019 МГ экспортировано 378,2 тыс. т сахара, что на 13% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

По материалам Finance.UA
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