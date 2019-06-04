Стало известно, сколько Европа вложила в энергоэффективность Украины

Европейский Союз (ЕС) потратил на поддержание проектов энергоэффективности в Украине 190 млн евро. Об этом заявил первый советник и руководитель операционного отдела представительства ЕС в Украине Йоханнес Бауэр.
“Портфель ЕС – 190 млн евро, направленных на поддержание проектов по энергоэффективности. Самый большой вклад в Фонд энергоэффективности – 100 млн евро” – сказал Бауэр.
Также ЕС помогает внедрить стандарты энергоэффективности зданий. В этом контексте Украина, по словам Бауэра, продемонстрировала прогресс. В частности, внедрила закон “Об энергетической эффективности зданий” и поработала в направлении измерения потребления тепла в зданиях.
В Украине также работает проект компании ДТЭК “Энергоэффективные школы”, который получил награду от ООН. Ученики, родители и учителя узнают как можно экономить на электричестве и сохранять тепло в своей квартире. Курсы работают двадцати трех областях Украины. За семь лет проект охватил более 2000 школ – это около 400 тысяч участников. В будущем в компании ДТЭК надеются привлечь к такому обучению все школы Украины.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Только треть украинцев отдыхает за границей (инфографика)Вчера, 13:08 - 1229 8
У ФЛП есть долг по ЕСВ: можно ли рассрочить задолженностьВчера, 08:30 - 1663 6
На Киевщине построили крупнейшую в Украине солнечную электростанцию на крышеВчера, 20:42 - 609 3
Такого нет ни у кого: Гороховский рассказал о динамическом CVC2 для карт monobankВчера, 11:01 - 9750 3
С 1 июля вырастет стоимость оформления загранпаспорта и ID-карты (инфографика)Вчера, 09:04 - 14634 3
С 1 июля вырастет стоимость оформления загранпаспорта и ID-карты (инфографика)Вчера, 09:04 - 14634 3
Такого нет ни у кого: Гороховский рассказал о динамическом CVC2 для карт monobankВчера, 11:01 - 9750 3
В Пенсионном фонде рассказали обо всех вариантах получения электронного пенсионного удостоверенияВчера, 20:00 - 5882
Межбанк: взлет курса - что пошло не так на межбанкеВчера, 18:15 - 3700
Украинцам стали чаще отказывать во въезде в ЕС по безвизуВчера, 19:05 - 3450 1
Apple представила новую версию iOS04.06.2019, 14:10 - 1289
Google научила ИИ воссоздавать видео по двум кадрам01.06.2019, 12:10 - 1116
"Богдан" презентовал новый электрокроссовер JAC (фото)30.05.2019, 10:20 - 6370 12
Apple представила обновленный iPod touch29.05.2019, 15:10 - 1663
Над Украиной пролетели 60 спутников Илона Маска (видео)27.05.2019, 15:09 - 5456 9