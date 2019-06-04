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Стало известно, сколько Европа вложила в энергоэффективность Украины

Стало известно, сколько Европа вложила в энергоэффективность Украины

Европейский Союз (ЕС) потратил на поддержание проектов энергоэффективности в Украине 190 млн евро. Об этом заявил первый советник и руководитель операционного отдела представительства ЕС в Украине Йоханнес Бауэр.

“Портфель ЕС – 190 млн евро, направленных на поддержание проектов по энергоэффективности. Самый большой вклад в Фонд энергоэффективности – 100 млн евро” – сказал Бауэр.

Также ЕС помогает внедрить стандарты энергоэффективности зданий. В этом контексте Украина, по словам Бауэра, продемонстрировала прогресс. В частности, внедрила закон “Об энергетической эффективности зданий” и поработала в направлении измерения потребления тепла в зданиях.

В Украине также работает проект компании ДТЭК “Энергоэффективные школы”, который получил награду от ООН. Ученики, родители и учителя узнают как можно экономить на электричестве и сохранять тепло в своей квартире. Курсы работают двадцати трех областях Украины. За семь лет проект охватил более 2000 школ – это около 400 тысяч участников. В будущем в компании ДТЭК надеются привлечь к такому обучению все школы Украины.

По материалам Сегодня
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