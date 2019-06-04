Citigroup на месяц лишат привилегий на рынке японских облигаций

Министерство финансов Японии приняло решение лишить компанию Citigroup Global Markets Japan Inc. статуса особого участника рынка японских гособлигаций сроком на месяц.

Статус особого участника дает компаниям право на участие в различных аукционах, включая аукционы на выкуп облигаций.

Санкции в отношении компании будут действовать с 13 июня по 12 июля 2019 года. Они стали следствием выявленных нарушений в сфере мониторинга операций с деривативами.

Ранее Citigroup был оштрафован на 133 млн иен ($1,23 млн) финансовым регулятором Японии за недостаточные меры по выявлению манипуляций с ценными бумагами.

С начала года капитализация банка подскочила почти на 30%, до $151,9 млрд.